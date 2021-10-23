Месяц после покушения. Шефир сообщил, что пострадавший водитель все еще лежит и не встает
Спустя месяц после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира его водитель, пострадавший в результате обстрела, все еще не встает. Об этом Шефир рассказал в эфире телеканала Украина 24.
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По его словам, водитель Александр Иванько, получивший в результате покушения 22 сентября ранение в ногу, пока лежит и не встает.
"Надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", – рассказал Шефир.
В МВД считают, что задачей убийцы было в первую очередь поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы автомобиль съехал в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву. Поэтому первые выстрелы были сделаны в переднюю часть автомобиля. Эксперты нашли в автомобиле 18 пуль.
- 22 сентября под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала две рабочие версии покушения: деятельность Шефира как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране. Полиция не исключает причастности иностранных спецслужб.
- Сам Шефир сказал, что не связывает покушение со своей работой, потому что он был занят подготовкой к съемке концерта студии Квартал 95.
- 24 сентября стало известно, что ФБР США поможет Украине с расследованием покушения. В деле о покушении назначили около 30 экспертиз. В МВД говорят – это беспрецедентный комплекс мероприятий.
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