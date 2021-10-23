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Месяц после покушения. Шефир сообщил, что пострадавший водитель все еще лежит и не встает

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 10:02
Месяц после покушения. Шефир сообщил, что пострадавший водитель все еще лежит и не встает - Фото
Сергей Шефир (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спустя месяц после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира его водитель, пострадавший в результате обстрела, все еще не встает. Об этом Шефир рассказал в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, водитель Александр Иванько, получивший в результате покушения 22 сентября ранение в ногу, пока лежит и не встает.

"Надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", – рассказал Шефир.

В МВД считают, что задачей убийцы было в первую очередь поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы автомобиль съехал в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву. Поэтому первые выстрелы были сделаны в переднюю часть автомобиля. Эксперты нашли в автомобиле 18 пуль.

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Оксана Житнюк
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реабилитация покушение водитель Сергей Шефир
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