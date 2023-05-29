МИД Чехии о будущих угрозах со стороны России: Проблема не только в Путине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что проблема безопасности в Европе в будущем может заключаться не только в российском диктаторе Владимире Путине, но и в империализме народа РФ. Об этом сообщает чешское издание iROZHLAS.

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По словам дипломата, Евросоюз должен быть готов не к открытому конфликту с Кремлем, а к "холодной конфронтации с Россией". Также необходимо иметь возможность остановить российское влияние.

"Проблема будущего заключается не только в Путине, но и в российском империализме, когда эта страна не знает, где она кончается и где начинается", – отметил Липавский.

После этого глава МИД отказался ответить на вопрос о возможности поставки чешских боевых самолетов L-159 в Украину.

"Мы не комментируем военную помощь, оказываемую Украине, в прямом эфире. Нужно продолжать поддерживать Украину, в частности ее восстановление", – добавил министр.

19 мая 2023 года премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что Запад должен осознать новую реальность, когда говорится о широкой конфронтации с Москвой.

29 мая в генеральном штабе Чехии отметили, что не исключают начала войны между Россией и НАТО.

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