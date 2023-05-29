МЗС Чехії про майбутні загрози з боку Росії: Проблема не лише в Путіні
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що проблема з безпекою в Європі у майбутньому може полягати не лише в російському диктаторі Володимирі Путіні, а і в імперіалізмі народу РФ. Про це повідомляє чеське видання iROZHLAS.
За словами дипломата, Євросоюз має бути готовим не до відкритого конфлікту з Кремлем, а до "холодної конфронтації з Росією". Також необхідно мати можливість зупинити російський вплив.
"Проблема майбутнього полягає не лише в Путіні, а й у російському імперіалізмі, коли ця країна не знає, де вона закінчується і де починається", – зазначив Ліпавський.
Після цього глава МЗС відмовився відповісти на запитання щодо можливості постачання чеських бойових літаків L-159 в Україну.
"Ми не коментуємо військову допомогу, яка надається Україні, у прямому ефірі. Потрібно продовжувати підтримувати Україну, зокрема її відновлення", – додав міністр.
- 19 травня 2023 року прем'єрка Естонії Кая Каллас підкреслила, що Захід має усвідомити нову реальність, коли йдеться про широку конфронтацію з Москвою.
- 29 травня в генеральному штабі Чехії вказали, що не виключають початку війни між Росією та НАТО.
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