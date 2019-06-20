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20.06.2019, 09:16

МИД пояснил, чем грозит России игнорирование международных судов

МИД пояснил, чем грозит России игнорирование международных судов - Фото
Екатерина Зеленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В какой-то момент все закончится тем, что груз ответственности и санкции станут неподъемными для России, считает спикер МИД Екатерина Зеленко

Россия не сможет игнорировать решения международных судов за ее грубые внешнеполитические нарушения. Так считает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, пишет сайт Громадське.

"РФ - сама страна, которая в международно правовом плане не является изолированной. У нее тоже есть корабли, ей тоже (нужно) осуществлять какую-то деятельность и, возможно, когда-то придется подавать в суд уже как истец. И здесь возникает вопрос: как рассматривать вопросы и поддерживать страну, которая сама не в состоянии исполнять решения международных судов?" - задала дипломат риторический вопрос.

Зеленко полагает, что не в интересах Москвы демонстрировать полное презрение к международному праву, потому как "уж слишком переполнен" ее багаж преступлений и игнорирования решений инстанций, резолюций Генассамблеи ООН и судов.

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19 июня были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями", а США и Британия призвали ее сотрудничать.

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Теги: агрессия России, санкции, война в донбассе, оккупация, MH17, Екатерина Зеленко
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