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МИД: Украинские чиновники не будут давать показания Конгрессу США

МИД: Украинские чиновники не будут давать показания Конгрессу США - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.10.2019, 12:24

Пристайко заявил, что отношения между Украиной и США не изменились после скандала с импичментом Трампа

Украинские должностные лица не будут давать показания перед Конгрессом США в рамках расследования об импичменте президента Дональда ТрампаОб этом в комментарии журналистам перед инвестфорумом в Мариуполе сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Отвечая на вопрос, как отреагирует Украина в случае, если Конгресс попросит украинских чиновников дать показания, Пристайко сказал: "Мы вообще не имеем к этому отношения. Пускай они сами с собой разберутся. Мы не будем туда ездить, не будем комментировать".

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При этом, по его словам, отношение в США к Украине осталось прежним: в Белом доме есть команда, которая ведет коммуникацию с Украиной, также как и в Госдепартаменте, в Пентагоне, в Министерстве энергетики США. "Мы не ощущаем, что по отношению к нам что-то поменялось", - сказал глава МИД.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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