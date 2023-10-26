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МИД: В Израиле погиб уже 21 украинец, в Газе – трое, среди них двое детей

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 12:10
МИД: В Израиле погиб уже 21 украинец, в Газе – трое, среди них двое детей - Фото
Сектор Газа (Фото: ЕРА, MOHAMMED SABER)

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил LIGA.net, что на 26 октября число погибших в результате арабо-израильского конфликта украинцев возросло до 24 человек.

По его словам, 21 человек погиб и еще один пропал без вести в Израиле.

Трое украинцев погибли в секторе Газа. Речь идет о взрослом и двух детях. Кроме того, известно о шести раненых, среди них – трое детей. У пострадавших ранения разной степени тяжести, им оказывается помощь.

"357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава. Украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь", – пишет Николенко.

В то же время контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта пока не работает, поэтому возможности выехать пока нет.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • 9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа.

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Милана Головань, Марк Сировой
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