МЗС: В Ізраїлі загинув вже 21 українець, у Газі – троє, серед них двоє дітей

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив LIGA.net, що на 26 жовтня число загиблих внаслідок арабо-ізраїльського конфлікту українців зросло до 24 людей.

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За його словами, 21 людина загинула та ще одна зникла безвісти в Ізраїлі.

Троє українців загинули у секторі Гази. Йдеться про дорослого та двох дітей. Крім того, відомо про шістьох поранених, серед них – троє дітей. У потерпілих поранення різного ступеня тяжкості, їм надається допомога.

"357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися з палестинського анклаву. Українські дипломатичні установи підтримують з ними постійний зв‘язок", – пише Ніколенко.

Водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні сектору Гази та Єгипту наразі не працює, тож можливості виїхати наразі немає.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.

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