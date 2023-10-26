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МЗС: В Ізраїлі загинув вже 21 українець, у Газі – троє, серед них двоє дітей

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 12:10
МЗС: В Ізраїлі загинув вже 21 українець, у Газі – троє, серед них двоє дітей - Фото
Сектор Гази (Фото: ЕРА, MOHAMMED SABER)

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив LIGA.net, що на 26 жовтня число загиблих внаслідок арабо-ізраїльського конфлікту українців зросло до 24 людей.

За його словами, 21 людина загинула та ще одна зникла безвісти в Ізраїлі.

Троє українців загинули у секторі Гази. Йдеться про дорослого та двох дітей. Крім того, відомо про шістьох поранених, серед них – троє дітей. У потерпілих поранення різного ступеня тяжкості, їм надається допомога.

"357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися з палестинського анклаву. Українські дипломатичні установи підтримують з ними постійний зв‘язок", – пише Ніколенко.

Водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні сектору Гази та Єгипту наразі не працює, тож можливості виїхати наразі немає.

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.

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Мілана Головань, Марко Сировой
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війнаІзраїльолег ніколенкосектор Гази
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