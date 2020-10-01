МИД выразил протест Беларуси из-за участия оккупанта в форуме регионов
Сегодня в МИД Украины пригласили советника-посланника посольства Беларуси в Украине
Украина выразила протест Беларуси, причиной стало приглашение на VII Форум регионов Беларуси и РФ представителя российской оккупационной администрации Крыма Владимира Константинова в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги беларуской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополя", – отмечается в сообщении.
Сегодня в МИД Украины пригласили советника-посланника посольства Республики Беларусь в Украине. Он уточнил, что "официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась".
Украинские дипломаты выразили обеспокоенность из-за репрессий против участников мирных протестов в Беларуси.
В МИД уточнили, что соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любым государством.
"Украина категорически отвергает обвинения беларуской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике беларуских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр", – подчеркивается в сообщении.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики.
- Многие страны Запада не признали Лукашенко легитимным президентом, к их заявлениям с оговорками присоединился и Кулеба.
- 23 сентября Лукашенко "тайно" принял присягу. Президент Зеленский заявил, что он может получить "что-то вроде Майдана".
- 30 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на заявления и действия Лукашенко, Беларусь "остается для Украины дружественным государством-соседом".
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