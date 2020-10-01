МИД выразил протест Беларуси из-за участия оккупанта в форуме регионов

Сегодня в МИД Украины пригласили советника-посланника посольства Беларуси в Украине

Украина выразила протест Беларуси, причиной стало приглашение на VII Форум регионов Беларуси и РФ представителя российской оккупационной администрации Крыма Владимира Константинова в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги беларуской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополя", – отмечается в сообщении.

Сегодня в МИД Украины пригласили советника-посланника посольства Республики Беларусь в Украине. Он уточнил, что "официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась".

Украинские дипломаты выразили обеспокоенность из-за репрессий против участников мирных протестов в Беларуси.

В МИД уточнили, что соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любым государством.

"Украина категорически отвергает обвинения беларуской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике беларуских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр", – подчеркивается в сообщении.

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Арина Толина

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