UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мигранты могут быть прикрытием для новой атаки Путина против Украины – глава МИД Польши

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 14:45
Мигранты могут быть прикрытием для новой атаки Путина против Украины – глава МИД Польши - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий не исключает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин могли устроить мигрантский кризис на границе с ЕС "для отвода глаз", а главная цель Кремля – вторжение в Украину. Об этом он предостерегает в немецком издании Bild.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Польский премьер считает, что конфликт на границе Беларусь-Польша – "явная стратегия по дестабилизации Запада".

"Мы не знаем, что они еще запланировали. Также может быть, что пограничный кризис предназначен лишь для увода внимания от новых военных атак, которые Путин готовит против Украины", – сказал Моравецкий. 16 ноября о том же предостерегал министр обороны Литвы.

Хотя он считает, что сейчас ситуация более или менее "стабильна", она все же "становится все более угрожающей". Более того, она якобы может перерасти в открытый военный конфликт, так как силовики Лукашенко "провоцируют все сильнее", говорит премьер Польши.

СПРАВКА. С начала лета 2021 года режим в Беларуси доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В Польше назвали кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". Украина укрепляет границу с Беларусью техникой и военными.

Между тем, президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии военной угрозы на границе с Беларусью, пишет TVP World. Он отметил, что полиция и пограничники защищают ЕС от "нелегальной миграции".

Читайте также: Швеция готова перебросить военных в Украину – "показать явную солидарность" 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Матеуш Моравецкий война владимир путин геополитика беларусь мигранты александр лукашенко вторжение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 