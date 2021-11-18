Мигранты могут быть прикрытием для новой атаки Путина против Украины – глава МИД Польши

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий не исключает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин могли устроить мигрантский кризис на границе с ЕС "для отвода глаз", а главная цель Кремля – вторжение в Украину. Об этом он предостерегает в немецком издании Bild.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Польский премьер считает, что конфликт на границе Беларусь-Польша – "явная стратегия по дестабилизации Запада".

"Мы не знаем, что они еще запланировали. Также может быть, что пограничный кризис предназначен лишь для увода внимания от новых военных атак, которые Путин готовит против Украины", – сказал Моравецкий. 16 ноября о том же предостерегал министр обороны Литвы.

Хотя он считает, что сейчас ситуация более или менее "стабильна", она все же "становится все более угрожающей". Более того, она якобы может перерасти в открытый военный конфликт, так как силовики Лукашенко "провоцируют все сильнее", говорит премьер Польши.

Между тем, президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии военной угрозы на границе с Беларусью, пишет TVP World. Он отметил, что полиция и пограничники защищают ЕС от "нелегальной миграции".

Читайте также: Швеция готова перебросить военных в Украину – "показать явную солидарность"

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.