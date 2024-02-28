Министр обороны Болгарии: 100 обещанных Украине БТРов еще у нас. Отправим через пару дней

Вместе с тем 2 февраля 2024 года Тагарев заявил, что Болгария якобы начала отправлять в Украину обещанную сотню неисправных бронетранспортеров

Фото: Минобороны Болгарии

Через несколько дней Болгария начнет передачу Украине более 100 бронетранспортеров, заявил министр обороны страны Тодор Тагарев в интервью BTV. София обещала Киеву эти БТРы еще полгода назад.

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"БТРы для Украины еще в Софии. Они уедут через несколько дней, но я не буду говорить о датах", – сказал он.

Речь идет о бронетехнике преимущественно из составов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была причислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х. Как отмечал болгарский депутат Ивайло Мирчев, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТРов технически неисправны и более 40 лет пылились на складах.

Вместе с тем, 2 февраля 2024 года Тагарев заявил, что Болгария якобы начала отправлять в Украину обещанную сотню неисправных бронетранспортеров.

Кроме того, Министр обороны Болгарии анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Всего, говорит Тагарев, Болгария предоставила Украине уже 47 миллионов евро помощи.

Ранее Тагарев прокомментировал возможность отправки сухопутных войск страны в Украину.

"Мы точно не будем отправлять болгарских солдат в Украину. Этот вопрос в Болгарии не обсуждается", – сказал он.

22 ноября 2023 года парламент Болгарии ратифицировал договоренность о передаче Украине 100 неисправных БТРов. Однако президент страны Румен Радев ее ветировал – заявил, что бронетехника может использоваться для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий.

8 декабря парламент Болгарии преодолел вето Радева на передачу Украине сотни БТРов, а также поддержал отправку в Киев вышедших из строя переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных ракет различных типов.

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