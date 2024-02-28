Міністр оборони Болгарії: 100 обіцяних Україні БТРів ще у нас. Відправимо за кілька днів

Водночас 2 лютого 2024 року Тагарев заявив, що Болгарія нібито почала відправляти до України обіцяну сотню несправних бронетранспортерів

Фото: Міноборони Болгарії

За кілька днів Болгарія розпочне передання Україні понад 100 бронетранспортерів, заявив міністр оборони країни Тодор Тагарев у інтерв'ю BTV. Софія обіцяла Києву ці БТРи ще пів року тому.

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"БТРи для України ще в Софії. Вони виїдуть за кілька днів, але я не буду говорити про дати", – сказав він.

Йдеться про бронетехніку переважно зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х. Як зазначав болгарський депутат Івайло Мірчев, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТРів є технічно несправними й понад 40 років припадали пилом на складах.

Водночас 2 лютого 2024 року Тагарев заявив, що Болгарія нібито почала відправляти до України обіцяну сотню несправних бронетранспортерів.

Крім того, міністр оборони Болгарії анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Загалом, каже Тагарев, Болгарія надала Україні вже 47 мільйонів євро допомоги.

Раніше Тагарев прокоментував можливість відправлення сухопутних військ країни до України.

"Ми точно не будемо відправляти болгарських солдатів в Україну. Це питання в Болгарії не обговорюється", – сказав він.

22 листопада 2023 року парламент Болгарії ратифікував домовленість про передавання Україні 100 несправних БТРів. Однак президент країни Румен Радев її ветував – заявив, що бронетехніка може бути використана для охорони болгарського кордону та допомоги населенню у разі катастроф та аварій.

8 грудня парламент Болгарії подолав вето Радева на передання Україні сотні БТРів, а також підтримав відправлення до Києва переносних зенітно-ракетних комплексів і зенітних ракет різних типів, що вийшли з ладу.

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