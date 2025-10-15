Министр обороны Германии анонсировал инициативу по модернизации техники ВСУ

Украинские танки и БМП будут модернизированы в соответствии с новейшими стандартами, заявил Борис Писториус

Борис Писториус (Фото: Минобороны)

Союзники Украины запустят инициативу, которая будет предусматривать модернизацию украинской военной техники, предоставленной западными странами. Об этом на брифинге в Брюсселе объявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Мы запускаем инициативу по модернизации. Ее цель – повысить боевую эффективность и продлить срок службы наземных систем, которые мы уже поставляем Украине", – сказал Писториус.

По его словам, основные боевые системы, такие как танки и боевые машины пехоты, будут модернизированы в соответствии с новейшими стандартами. Речь идет о новом вооружении и инновационных сенсорах.

Глава немецкого Минобороны акцентировал, что модернизация в основном будет проводиться на уже имеющихся ремонтных мощностях в Украине, поэтому украинская оборонная промышленность будет привлечена к этому процессу.

"Это станет инвестицией в долгосрочное укрепление Вооруженных Сил Украины. А значит, эта работа будет продолжаться даже после возможного прекращения огня", – пояснил он.

15 октября в Брюсселе прошло 31-е заседание партнеров Украины в формате "Рамштайн". Писториус объявил о помощи ВСУ на 2 млрд евро.

400 млн евро Германия направит на дальнобойные беспилотники для Украины.