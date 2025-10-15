Міністр оборони Німеччини анонсував ініціативу щодо модернізації техніки ЗСУ

Українські танки та БМП будуть модернізовані відповідно до найновіших стандартів, заявив Борис Пісторіус

Борис Пісторіус (Фото: Міноборони)

Союзники України запустять ініціативу, яка передбачатиме модернізацію української військової техніки, наданої західними країнами. Про це на брифінгу у Брюсселі оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Ми запускаємо ініціативу з модернізації. Її мета – підвищити бойову ефективність і продовжити термін служби наземних систем, які ми вже постачаємо Україні", – сказав Пісторіус.

За його словами, основні бойові системи, такі як танки та бойові машини піхоти, будуть модернізовані відповідно до найновіших стандартів. Йдеться про нове озброєння та інноваційні сенсори.

Глава німецького Міноборони акцентував, що модернізація здебільшого проводитиметься на вже наявних ремонтних потужностях в Україні, тому українська оборонна промисловість буде залучена до цього процесу.

"Це стане інвестицією в довгострокове зміцнення Збройних Сил України. А отже, ця робота триватиме навіть після можливого припинення вогню", – пояснив він.

15 жовтня в Брюсселі пройшло 31-ше засідання партнерів України у форматі "Рамштайн". Пісторіус оголосив про допомогу ЗСУ на 2 млрд євро.

400 млн євро Німеччина направить на далекобійні безпілотники для України.