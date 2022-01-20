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Глава Минобороны Литвы ответил на "самый частый вопрос": почему они за Украину

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 14:20
Глава Минобороны Литвы ответил на
Арвидас Анушаускас и Алексей Резников (Фото - Минобороны)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал три причины, почему Литва поддерживает Украину. В своем Facebook он написал, что это "самый часто задаваемый вопрос".

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Прежде всего, по словам министра, Литва придерживается "последовательной политики" и поддерживает стремления Украины двигаться в сторону Запада, "где меньше клептократии и коррупции, а больше возможностей и демократии".

Во-вторых, отметил глава оборонного ведомства, Литва поддерживает не только дипломатическо-политическими способами, но и стремится укрепить способность Украины защищаться от агрессора.

Он отметил, что реализация политики сдерживания и укрепление обороноспособности страны – единственный способ остановить войну, заставив агрессора оценить последствия своих возможных действий.

Третьей причиной поддержки Украины он назвал то, что "любое нормальное демократическое государство не хочет войны". Именно поэтому, сказал он, Запад пытаться вести переговоры с Россией. Однако министр предостерег: переговоры не должны привести к уступкам России за счет безопасности ее соседей. Он напомнил, что пока РФ не взяла на себя никаких обязательств и не обещает освободить оккупированные территории.

Глава Минобороны Литвы ответил на "самый частый вопрос": почему они за Украину
  • 8 декабря 2021 года Литва передала Украине первую часть военной помощи – бронежилеты и баллистические пояса. В Минобороны сообщили об "эпохальном решении" Совета ЕС о предоставлении Украине 31 млн евро на практические нужды ВСУ.
  • 19 декабря в Литве заявили, что готовы передать Украине смертоносное оружие, поскольку Россия сосредоточила на своих границах десятки тысяч военнослужащих.
  • 21 декабря Анушаускас подчеркивал, что в случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю военную и невоенную поддержку.
  • 10 января 2022-го 10 января Литва утвердила план военной поддержки для Украины.
  • Вчера стало известно, что у Литвы теперь есть разрешение предоставить ПЗРК Stinger Украине - правительство США одобрило передачу третьими сторонами Украине военного оборудования.

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Оксана Житнюк
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нато литва поддержка Арвидас Анушаускас
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