Большая семерка заверила в сохранении санкций против России. Зеленский отреагировал

Министры стран клуба Большой семерки (G7) выступили с заявлением, где осудили действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Они заверили, что по-прежнему "полностью привержены выполнению санкций против РФ". Текст опубликован на сайте правительства Британии.

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В документе говорится, что Россия "явно нарушает международное право и принципы устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии, посягая на территорию Украины".

"Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией АР Крым и Севастополя. Попытки России узаконить его не признаются и не будут признаны", – заявили министры.

В клубе G7 отметили, что приветствуют инициативу Украины по созданию Крымской платформы: "Крым – это Украина", – подчеркивается в заявлении.

Партнеры напомнили, что Россия является стороной войны на востоке Украины, а не переговорным посредником.

"Мы призываем РФ прекратить разжигание конфликта путем оказания финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, а также путем предоставления российского гражданства сотням тысяч украинских граждан", – говорится в документе.

Президент Владимир Зеленский "приветствовал" заявление G7, отметила его пресс-служба.

4 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма.

25 сентября первая замглавы МИД Джапарова сказала, что Украина предложит властям России участвовать в такой платформе. О готовности сотрудничать в ее рамках уже заявили США и Турция. Поддержала идею и Великобритания.

12 февраля 2021-го Европарламент призвал Европейский Союз присоединиться к Крымской платформе.

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Станислав Стороженко

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