Министры обороны США и Украины обсудили вторжение России
25.02.2022, 07:02
Алексей Резников и Ллойд Остин (фото - пресс-служба Минреинтеграции и ЕРА, коллаж - LIGA.net)
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил ситуацию в Украине с министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает пресс-служба Пентагона.
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Остин назвал вторжение России в Украину "необоснованным и неспровоцированным". Он заявил, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и будут продолжать оказывать Украине оборонительную помощь для пресечения агрессии России.
Глава Пентагона и Резников договорились поддерживать тесную координацию.
- В 5 утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
- Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
- Украина разорвала дипотношения с РФ.
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