Министры обороны США и Украины обсудили вторжение России

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил ситуацию в Украине с министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает пресс-служба Пентагона.

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Остин назвал вторжение России в Украину "необоснованным и неспровоцированным". Он заявил, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и будут продолжать оказывать Украине оборонительную помощь для пресечения агрессии России.

Глава Пентагона и Резников договорились поддерживать тесную координацию.

В 5 утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

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Сергей Бережной

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