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Министры обороны США и Украины обсудили вторжение России

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 07:02
Министры обороны США и Украины обсудили вторжение России - Фото
Алексей Резников и Ллойд Остин (фото - пресс-служба Минреинтеграции и ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил ситуацию в Украине с министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает пресс-служба Пентагона.

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Остин назвал вторжение России в Украину "необоснованным и неспровоцированным". Он заявил, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и будут продолжать оказывать Украине оборонительную помощь для пресечения агрессии России.

Глава Пентагона и Резников договорились поддерживать тесную координацию.

Читайте также: Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника

Сергей Бережной
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агрессия России Алексей Резников Ллойд Остин
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