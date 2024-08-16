Минобороны Эстонии: ВСУ успешно скрыли подготовку к операции в Курской области

Маттиас Пуусепп (Фото: ERR)

Подполковник Маттиас Пуусепп, заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии, считает, что Вооруженные Силы Украины смогли успешно скрыть подготовку к операции в Курской области, что позволило им добиться эффекта неожиданности. Об этом он заявил на брифинге, передает ERR.

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По мнению Пуусеппа, у россиян есть проблемы с командованием в Курской области.

"По этой причине они не смогли эффективно отреагировать на действия ВСУ, и совершенные действия носят оборонительный характер, то есть они устанавливают оборонные линии, перемещают подразделения", – пояснил он.

Представитель эстонских Сил обороны сообщил, что ВСУ смогли успешно скрыть свои планы, благодаря чему добились эффекта неожиданности.

"По сообщениям российских социальных медиа, ВС РФ вскоре должны совершить контрнаступление. Однако пока нет признаков, что у ВС РФ есть достаточное количество сил и районов, чтобы развернуть подобные значительные действия", – подчеркнул эстонский военный.

Пуусепп оценивает зону контроля украинских Вооруженных Сил в "более 500 квадратных километров территории Курской области", но добавляет, что активные действия разворачиваются на большей площади, а наступление ВСУ хоть и медленнее, но продолжается.

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