Минобороны: На Донбассе идет наступление России, на некоторых участках — контратаки ВСУ

На Донбассе россияне наступают на четырех направлениях, но на некоторых участках есть контратаки Вооруженных Сил Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, с начала большой войны РФ против Украины идет круглосуточная работа Сил обороны, которая включает как оборону, так и наступление.

"Дело в том, что публичная дискуссия насчет контрнаступления приобрела такой вид, будто ничего не происходило, а сейчас мы все ждем начала чего-то", — сказала Маляр.

Она отметила, что эпицентр боевых действий фиксируется на Донбассе, где Россия наступает на четырех направлениях.

"Там осуществляются штурмовые контратаки, на некоторых участках мы двигаемся вперед. Успехи разные. Не надо делать акцент на какие-то конкретные даты", — резюмировала замминистра.

Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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