UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны о публикации жестоких и кровавых видео с фронта: Недопустимо — это позиция ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 10:39
Минобороны о публикации жестоких и кровавых видео с фронта: Недопустимо — это позиция ВСУ - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что публикация жестоких видео с фронта недопустима и вредит Вооруженным Силам Украины. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, военные заявляют, что это недопустимо и вредит ВСУ. 

"Украина стает заложником своих высоких ценностей и свободы слова, никто не вводил военную цензуру. Это дает возможность людям, которые цинично зарабатывают на просмотрах и подписчиках. На войне многие это делают", — сказала Маляр.

Она отметила, что в начале большой войны РФ против Украины провела десятки непубличных встреч с блогерами и главными редакторами, где объясняла, почему такое нельзя публиковать и это вредит Силам обороны. 

Недавно в сети появилось видео с одного из направлений фронта, где украинский воин получил тяжелое ранение на минном поле, после чего его под обстрелами эвакуировали побратимы на бронемашине. В украинском обществе развернулась дискуссия, стоит ли публиковать такие видео. Мнения разделились — сторонники одной позиции утверждали, что люди в тылу должны видеть, какой ценой дается продвижение на фронте, а другие заявляли, что подобные публикации только деморализуют как военных, так и гражданских. 

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает на четырех направлениях, шла на освобожденный Ровнополь – карта

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаминоборонынаступлениекоммуникациипотериАнна Маляр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 