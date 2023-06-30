Минобороны о публикации жестоких и кровавых видео с фронта: Недопустимо — это позиция ВСУ
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что публикация жестоких видео с фронта недопустима и вредит Вооруженным Силам Украины. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.
"Украина стает заложником своих высоких ценностей и свободы слова, никто не вводил военную цензуру. Это дает возможность людям, которые цинично зарабатывают на просмотрах и подписчиках. На войне многие это делают", — сказала Маляр.
Она отметила, что в начале большой войны РФ против Украины провела десятки непубличных встреч с блогерами и главными редакторами, где объясняла, почему такое нельзя публиковать и это вредит Силам обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.
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