Минобороны о публикации жестоких и кровавых видео с фронта: Недопустимо — это позиция ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что публикация жестоких видео с фронта недопустима и вредит Вооруженным Силам Украины. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, военные заявляют, что это недопустимо и вредит ВСУ.

"Украина стает заложником своих высоких ценностей и свободы слова, никто не вводил военную цензуру. Это дает возможность людям, которые цинично зарабатывают на просмотрах и подписчиках. На войне многие это делают", — сказала Маляр.

Она отметила, что в начале большой войны РФ против Украины провела десятки непубличных встреч с блогерами и главными редакторами, где объясняла, почему такое нельзя публиковать и это вредит Силам обороны.

Недавно в сети появилось видео с одного из направлений фронта, где украинский воин получил тяжелое ранение на минном поле, после чего его под обстрелами эвакуировали побратимы на бронемашине. В украинском обществе развернулась дискуссия, стоит ли публиковать такие видео. Мнения разделились — сторонники одной позиции утверждали, что люди в тылу должны видеть, какой ценой дается продвижение на фронте, а другие заявляли, что подобные публикации только деморализуют как военных, так и гражданских.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

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