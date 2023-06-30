Міноборони про публікацію жорстоких та кривавих відео з фронту: Неприпустимо — це позиція військових

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що публікація жорстоких відео з фронту неприпустима та шкодить Збройним Силам України. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, військові заявляють, що це неприпустимо і шкодить ЗСУ.

"Україна стає заручником своїх високих цінностей та свободи слова, ніхто не вводив військову цензуру. Це дає можливість людям, які цинічно заробляють на переглядах та підписниках. На війні багато хто це робить", — сказала Маляр.

Вона зазначила, що на початку великої війни РФ проти України провела десятки непублічних зустрічей із блогерами та головними редакторами, де пояснювала, чому таке не можна публікувати й це шкодить Силам оборони.

Нещодавно в мережі з'явилося відео з одного з напрямків фронту, де український воїн отримав тяжке поранення на мінному полі, після чого його під обстрілом евакуювали побратими на бронемашині. В українському суспільстві розпочалася дискусія, чи варто публікувати такі відео. Думки розділилися — прихильники однієї позиції стверджували, що люди в тилу мають бачити, якою ціною дається поступ на фронті, а інші заявляли, що подібні публікації лише деморалізують як військових, так і цивільних.

Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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