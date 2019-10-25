Минобороны отвергло дискуссии с РФ по признанию оккупации Крыма

Андрей Загороднюк (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)

Украина не намерена вести дискуссии с Россией по вопросу признания оккупации Автономной республики Крым. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает Укринформ.

Так он прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко, который сказал, что признание оккупации поможет урегулировать вопрос о морском разграничении между странами. Загороднюк такие слова назвал откровенной провокацией.

"Мы абсолютно относимся к таким заявлениям как к провокации, направленной на то, чтобы усилить давление на Украину, подтолкнуть к каким-то договоренностям. То есть, абсолютно никаких дискуссий относительно каких-либо "признаний" не будет - об этом даже несерьезно говорить", - заявил глава оборонного ведомства.

При этом он признал факт напряженной ситуации в Азовском море. И добавил, что Украина уже занимается усилением флота, береговой обороны, подготовкой войск и наращиванием возможностей. Частью украинского плана он назвал заход в Черное море кораблей НАТО.