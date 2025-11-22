Мирный план США по Украине вынуждает Польшу ускорить усиление своей безопасности
Мирный план США по окончанию войны России против Украины является потенциально невыгодным для Киева и будет означать необходимость ускоренного развития системы безопасности Польши. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM.
Он назвал соглашение, которое предлагают США, унизительным и отметил, что план не дает гарантий безопасности Украины и напрямую наносит ущерб интересам Польши.
"Безопасность Польши зависит от российско-украинской границы. Соглашение, унижающее Украину, не является хорошей новостью для Польши. У нас остается все меньше времени. Нам нужно ускориться еще больше", – сказал польский министр.
Одним из элементов этого плана является размещение западных самолетов на территории Польши. Косиняк-Камыш сообщил, что Нидерланды уже начали переброску батарей Patriot в Польшу, которые с декабря будут защищать аэропорт в Ясенке.
Кроме того, Польша продолжает призыв в армию и на данный момент нет планов по его приостановке. Министр обороны отметил, что в стране много желающих пойти на военную службу.
Также в планах увеличить присутствие иностранных солдат на территории Польши.
"Мы работаем над увеличением численности американских солдат в Польше", – сказал Косиняк-Камыш.
- Вице-президент США Вэнс назвал требования, которым должен соответствовать любой мирный план по Украине. Одно из них – план должен быть приемлем для Украины и России.
- Трамп заявил, что Зеленскому придется принять план США или продолжить борьбу с Россией, но напомнил, что у Украины "нет козырей".
