Мирный план США по Украине вынуждает Польшу ускорить усиление своей безопасности

Польша продолжает призыв в армию, а Нидерланды уже перебрасывают системы ППО

Владислав Косиняк-Камыш (Фото:x.com/KosiniakKamysz)

Мирный план США по окончанию войны России против Украины является потенциально невыгодным для Киева и будет означать необходимость ускоренного развития системы безопасности Польши. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM.

Он назвал соглашение, которое предлагают США, унизительным и отметил, что план не дает гарантий безопасности Украины и напрямую наносит ущерб интересам Польши.

"Безопасность Польши зависит от российско-украинской границы. Соглашение, унижающее Украину, не является хорошей новостью для Польши. У нас остается все меньше времени. Нам нужно ускориться еще больше", – сказал польский министр.

Одним из элементов этого плана является размещение западных самолетов на территории Польши. Косиняк-Камыш сообщил, что Нидерланды уже начали переброску батарей Patriot в Польшу, которые с декабря будут защищать аэропорт в Ясенке.

Кроме того, Польша продолжает призыв в армию и на данный момент нет планов по его приостановке. Министр обороны отметил, что в стране много желающих пойти на военную службу.

Также в планах увеличить присутствие иностранных солдат на территории Польши.

"Мы работаем над увеличением численности американских солдат в Польше", – сказал Косиняк-Камыш.