Мирний план США щодо України змушує Польщу прискорити посилення своєї безпеки

Владислав Косиняк-Камиш (Фото: x.com/KosiniakKamysz)

Мирний план США щодо закінчення війни Росії проти України є потенційно невигідним для Києва та означатиме необхідність прискореної розбудови системи безпеки Польщі. Про це заявив міністр національної оборони країни Владислав Косиняк-Камиш в ефірі RMF FM.

Він назвав угоду, яку пропонують США, принизливою та зазначив, що план не дає гарантій безпеки України та безпосередньо завдає шкоди інтересам Польщі.

"Безпека Польщі залежить від російсько-українського кордону. Угода, яка принижує Україну, не є гарною новиною для Польщі. У нас залишається все менше часу. Нам потрібно прискоритися ще більше", – сказав польський міністр.

Одним з елементів цього плану є розміщення західних літаків на території Польщі. Косиняк-Камиш повідомив, що Нідерланди вже розпочали перекидання батарей Patriot до Польщі, які з грудня захищатимуть аеропорт у Ясенку.

Крім того, Польща продовжує призов до армії і наразі немає планів щодо його припинення. Міністр оборони зазначив, що в країні багато охочих піти на військову службу.

Також у планах збільшити присутність іноземних солдатів на території Польщі.

"Ми працюємо над збільшенням чисельності американських солдатів у Польщі", – сказав Косиняк-Камиш.