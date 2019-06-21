Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.06.2019, 06:20

МН17. Реакция Германии на оглашение первых имен фигурантов

МН17. Реакция Германии на оглашение первых имен фигурантов - Фото
Фото: EPA

В МИД Германии прокомментировали выводы международной следственной группы относительно катастрофы MH17

Министерство иностранных дел Германии назвало выводы международной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17 в Донбассе "важным шагом для раскрытия полной правды". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"298 человек погибли в результате катастрофы самолета MH17. Совместная следственная группа объявила о начале уголовного преследования и представила дополнительные результаты своего расследования. Это важный шаг, чтобы раскрыть полную правду этого ужасного акта", - говорится в заявлении.

Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями", а США и Британияпризвали ее сотрудничать.

Читайте также: Волкер - России: Хватит лгать о причинах крушения рейса MH17

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: агрессия России, Германия, война, Донбасс, мн17
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 