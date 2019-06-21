МН17. Реакция Германии на оглашение первых имен фигурантов

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Министерство иностранных дел Германии назвало выводы международной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17 в Донбассе "важным шагом для раскрытия полной правды". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"298 человек погибли в результате катастрофы самолета MH17. Совместная следственная группа объявила о начале уголовного преследования и представила дополнительные результаты своего расследования. Это важный шаг, чтобы раскрыть полную правду этого ужасного акта", - говорится в заявлении.

Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями", а США и Британияпризвали ее сотрудничать.

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