Мобилизация 500 000. Арахамия: Много фейков о блокпостах и "Дії". Работаем над законом

Арахамия заявил, что 25 декабря правительство должно было внести в Раду законопроект о мобилизации

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада ждет от Кабинета министров законопроекта о мобилизации. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, 25 декабря правительство должно было внести законопроект, над которым оно работает по просьбе военных.

Он выразил надежду, что Кабмин в ближайшее время закончит свою часть работы.

"Ибо отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и так далее", — заявил Арахамия.

Парламентарий написал, что военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 000 человек, правительство разрабатывает правила, а президент Владимир Зеленский потребовал комплексного подхода к службе в Силах обороны.

"Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас – не выход. Парламент ждет готового документа, который можно будет обсуждать на комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы. Поэтому должны продолжать работать, несмотря на календарь", — резюмировал он.

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал большой законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

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