Мобилизация. Для снижения страха людям нужна определенность, даже неприятная — ветеран

Юрий Гудименко (Фото: скриншот с видео)

Государство должно давать гражданам определенность в вопросах мобилизации и участии в войне. Такое мнение высказал ветеран Юрий Гудименко в комментарии LIGA.net.

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По его словам, определенность уменьшает страхи, даже если она неприятная — например, сроки, на которые людей призывают в армию.

"Неважно, какой именно это срок. Главное, чтобы он был четким и конкретным. У человека в голове будет выстроен план. Должна быть конкретика, что ты сразу не попадешь на передовую", — сказал Гудименко.

Он отметил, что у потенциального солдата, который смотрит видео с передовой, боями и ранеными создается ложное ощущение, что 99,9% бойцов круглосуточно находятся в постоянных "замесах".

"Это абсолютно не так. Есть тихие направления, есть более громкие направления, есть вторая и третья линия, тыловые структуры, в которых служат сотни тысяч человек. Просто их не показывают, они никому не интересны. Если будет уверенность, что после учебки ты не будешь приближаться к фронту ближе, чем на 20 км, где ничего не прилетает, но ты уже слышишь что-то, потом на 5 км от фронта, где уже прилетает, но не так, как на переднем крае. Это четкая уверенность, мы это все проходили, мой батальон постепенно закалялся", — заявил ветеран.

Резюмируя, он подчеркнул, что государству нужно давать конкретику, чтобы работать со страхом неопределенности.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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