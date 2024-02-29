Мобілізація. Для зниження страху людям потрібна визначеність, навіть неприємна — ветеран

Юрій Гудименко (Фото: скриншот з відео)

Держава має давати громадянам визначеність у питаннях мобілізації та участі у війні. Таку думку висловив ветеран Юрій Гудименко у коментарі LIGA.net.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, визначеність зменшує страхи, навіть якщо вона неприємна — наприклад, терміни, на які людей призивають до армії.

"Не має значення, який саме це термін. Головне, щоб він був чітким і конкретним. У людини в голові буде збудований план. Має бути конкретика, що ти одразу не потрапиш на передову", — сказав Гудименко.

Він зазначив, що у потенційного солдата, який дивиться відео з передовою, боями та пораненими створюється хибне відчуття, що 99,9% бійців цілодобово перебувають у постійних "замісах".

"Це абсолютно не так. Є тихі напрямки, є більш гучні напрямки, є друга та третя лінія, тилові структури, в яких служать сотні тисяч людей. Просто їх не показують, вони нікому не цікаві. Якщо буде впевненість, що після навчання ти не наближатимешся до фронту ближче, ніж на 20 км, де нічого не прилітає, але ти вже чуєш щось, потім на 5 км від фронту, де вже прилітає, але не так, як на передньому краї. Це чітка впевненість, ми це все проходили, мій батальйон поступово загартувався", — заявив ветеран.

Резюмуючи, він наголосив, що державі потрібно давати конкретику, щоб працювати зі страхом невизначеності.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

Читайте також: Мобілізація. До законопроєкту внесли понад 4000 правок, друге читання може бути у березні