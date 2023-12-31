Мобилизация. Пресс-офицер 3 ОШБр: Дело не в том, что ВСУ не справляются, просто идет война
Пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявил в интервью Радио Свобода, что мобилизация нужна прежде всего из-за того, что все еще продолжается война. Он считает, что люди "забывают о том, что мы уже второй год противостоим полномасштабной агрессии со стороны России".
"Люди говорят: "Мы верим, что ВСУ что-то не так делают, поэтому нужна мобилизация". Вопрос не в этом, просто у нас война, большая, огромная, континентальная война, которая идет уже второй год. Конечно, нужны люди. Не знаю, кем нужно быть, чтобы не нуждаться в людях", – сказал он.
По его словам, у некоторых украинцев есть проблемы с пониманием реальности, в которой мобилизация – необходимость.
По мнению Бородина, когда общество не умеет работать с реальностью, оно не берет на себя ответственность.
"По факту у нас армия народная, и война, собственно, такая, за выживание. Люди об этом немного забыли", – заявил он.
- 25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.
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