Мобилизация. Пресс-офицер 3 ОШБр: Дело не в том, что ВСУ не справляются, просто идет война

По словам Бородина, у некоторых людей есть проблемы с пониманием реальности, в которой мобилизация – необходимость

Фото: Генштаб ВСУ

Пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявил в интервью Радио Свобода, что мобилизация нужна прежде всего из-за того, что все еще продолжается война. Он считает, что люди "забывают о том, что мы уже второй год противостоим полномасштабной агрессии со стороны России".

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"Люди говорят: "Мы верим, что ВСУ что-то не так делают, поэтому нужна мобилизация". Вопрос не в этом, просто у нас война, большая, огромная, континентальная война, которая идет уже второй год. Конечно, нужны люди. Не знаю, кем нужно быть, чтобы не нуждаться в людях", – сказал он.

По его словам, у некоторых украинцев есть проблемы с пониманием реальности, в которой мобилизация – необходимость.

По мнению Бородина, когда общество не умеет работать с реальностью, оно не берет на себя ответственность.

"По факту у нас армия народная, и война, собственно, такая, за выживание. Люди об этом немного забыли", – заявил он.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

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