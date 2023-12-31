Мобілізація. Пресофіцер 3 ОШБр: Справа не в тому, що ЗСУ не справляються, просто у нас війна

За словами Бородіна, у деяких людей є проблеми з розумінням реальності, в якій мобілізація – необхідність

Фото: Генштаб ЗСУ

Пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що мобілізація потрібна насамперед через те, що триває війна. Він вважає, що люди "забувають про те, що ми вже другий рік протистоїмо повномасштабній агресії з боку Росії".

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"Люди кажуть: "Ми віримо, що ЗСУ щось не так роблять, тому потрібна мобілізація". Питання не в цьому, просто у нас війна, велика, величезна, континентальна війна, яка йде вже другий рік. Ясна річ, що потрібні люди. Не знаю, ким треба бути, щоб не мати потреби в людях", – сказав він.

За його словами, у деяких українців є проблеми з розумінням реальності, в якій мобілізація – необхідність.

На думку Бородіна, коли суспільство не вміє працювати з реальністю, воно не бере на себе відповідальність.

"По факту у нас армія народна, і війна, власне, така, за виживання. Люди про це трошки забули", – заявив він.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні запитання щодо запланованих змін.

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