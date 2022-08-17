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Моравецкий раскритиковал ЕС за игнорирование угрозы России. Вспомнил Германию и Францию

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17.08.2022, 07:06
Моравецкий раскритиковал ЕС за игнорирование угрозы России. Вспомнил Германию и Францию - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Евросоюзе годами не хотели слышать предупреждения о российской угрозе, а многие европейские лидеры были "соблазнены" российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью Le Monde.

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По его словам, в России возродились национализм и колониализм, а те, кто не хотел замечать этого в Европе должны признать это. 

"Война в Украине также раскрыла правду о Европе. Многие европейские лидеры были соблазнены Владимиром Путиным. Сейчас они в шоке. Возвращение российского империализма не должно нас удивлять. Европа оказалась в нынешнем положении не потому, что была недостаточно интегрирована, а потому, что отказалась прислушаться к голосу правды. Этот голос звучит из Польши уже много лет", — заявил он.

Моравецкий отметил, что равноправие в Евросоюзе носит декларативный характер, так как решающий голос имеют Германия и Франция. 

"Политическая практика показывает, что немецкие и французские голоса имеют первостепенное значение. Таким образом, мы имеем дело с формальной демократией и де-факто олигархией, в которой власть находится в руках сильнейших", — сказал польский премьер. 

Политик подчеркнул, что Путин использует газ как шантаж против всего континента, а если Северный поток-2 был бы запущен, то зависимость Европы от российских энергоресурсов стала бы почти необратимой. 

Читайте также: Дуда: Россия нарушила большое табу, напав на Украину 

Дмитрий Гриниченко
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Матеуш Моравецкий Россия Германия война польша евросоюз франция
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