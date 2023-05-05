"Морская коалиция" и борьба с дронами: Резников встретился с топ-чиновником Бундесвера

Министр обороны Алексей Резников встретился с генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Бройером во время его визита в Украину. Чиновники обсуждали оборонное сотрудничество, борьбу с дронами и "морскую коалицию", сообщает пресс-служба Минобороны.

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Отмечается, что на встрече говорили о текущем состоянии оборонного сотрудничества между Украиной и Германией и перспективах его развития.

Резников проинформировал германскую делегацию об опыте борьбы с русскими БПЛА. Он пригласил ФРГ к сотрудничеству по этому направлению.

В ходе встречи обсудили практические шаги по усилению оборонных возможностей Украины, в частности, расширение тренинговых программ для украинских военных в Германии.

Генерал Бройер отметил, что полученный украинскими военными опыт во время тренировок важен и для Вооруженных сил Германии.

"Поражён их [украинских военных] высоким уровнем профессионализма и мотивации. Нам есть чему учиться друг у друга. Верю, что тесное взаимодействие между нашими странами будет способствовать усилению безопасности в Европе. Хочу заверить, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал он.

Резников призвал немецкую сторону присоединиться к созданию "морской коалиции" для Украины для обеспечения безопасности в Черном и Азовском морях.

"Наша общая задача – построить прочную систему международной архитектуры безопасности, и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях является важным элементом в этой системе. Уже некоторые наши европейские партнеры находятся в составе этой коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью", – подчеркнул он.

2 мая 2023 канцлер Олаф Шольц пообещал предоставить боеприпасы для украинской противовоздушной обороне, но только в августе.

4 мая Резников рассказал, как убедил Германию дать танки Leopard: все решил танковый кофе-брейк.

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Артем Джеріпа

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