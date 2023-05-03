Резников показал "правильные" башни для Кремля и назвал адрес

Министр обороны Алексей Резников показал в своем Twitter "правильные" башни для Кремля – по его мнению, они должны находиться по адресу Международного уголовного суда в Гааге.

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"Правильные башни для "кремлевских башен", – написал министр, добавив фото МУС и указав его адрес в Нидерландах – Pompstationsweg 32, 2597 JW Den Haag.

Он поддержал слова президента Владимира Зеленского о том, что Украине не надо нападать на российских военных преступников в их резиденциях в Москве – с ними разберется трибунал.

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Также Резников прокомментировал для WP заявления россиян о том, что к "атаке" дронов якобы причастна Украина: "Если некоторые чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя".

3 мая россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.

В сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.

У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Оксана Житнюк

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