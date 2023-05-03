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Резников показал "правильные" башни для Кремля и назвал адрес

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 23:15
Резников показал
Фото - Twitter Резнікова

Министр обороны Алексей Резников показал в своем Twitter "правильные" башни для Кремля – по его мнению, они должны находиться по адресу Международного уголовного суда в Гааге.

"Правильные башни для "кремлевских башен", – написал министр, добавив фото МУС и указав его адрес в Нидерландах – Pompstationsweg 32, 2597 JW Den Haag.

Он поддержал слова президента Владимира Зеленского о том, что Украине не надо нападать на российских военных преступников в их резиденциях в Москве – с ними разберется трибунал.

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Также Резников прокомментировал для WP заявления россиян о том, что к "атаке" дронов якобы причастна Украина: "Если некоторые чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя".

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников война кремль башня
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