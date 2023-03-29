UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Московской церкви в киевской Лавре не будет, заявил Данилов. Усик "пришел помолиться"

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 10:33
Московской церкви в киевской Лавре не будет, заявил Данилов. Усик
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Московской церкви в Киево-Печерской лавре "не будет", но 29 марта, когда будет расторгнут договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом на территории заповедника, "никто никого за ноги вытягивать не собирается". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио НВ.

По его словам, все будет происходить "согласно законодательству".

Данилов напомнил, что КПЛ – музейный комплекс, принадлежащий государству, поэтому связанные с ним вопросы будет решать государство, "а не какие-то отдельные люди, которые почему-то считают, что будут решать, каким образом порочить наши законы".

Секретарь СНБО отметил, что церкви на территории Лавры будут работать, будут проходить богослужения, но "искусственные образования, которые в свое время были созданы вне законов Украины", не будут в этом участвовать.

Читайте также: "Гнездо русского мира". Как из Лавры выселяют Московский патриархат

По его словам, иерархи УПЦ МП заявляли, что якобы не имеют никакого отношения к Москве, но при этом "московский поп Кирилл Гундяев рассказывал, как нам здесь жить".

"Мы не можем идти у них на поводу и не понимать, что это огромная опасность для нашей страны. Мы будем решать вопрос законным способом, но их в Лавре не будет. Законы Украины будут уважать все без исключения, все законы будут выполняться", – заявил Данилов.

В Сети появились фото олимпийского чемпиона и чемпиона мира по версиям WBO/IBF/WBA Александра Усика, который является прихожанином УПЦ МП. Придя в Лавру, он сказал, что "пришел молиться, а не комментировать". Боксер с 24.02.2022 активно поддерживает Силы обороны и выделяет деньги на восстановление разрушенного войной России против Украины жилья.

Читайте также: Гундяев пожаловался Франциску на выселение МП из Лавры. Посол Украины в Ватикане ответил

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война религия церковь пропаганда московский патриархат лавра рпц киево-печерская ларва Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 