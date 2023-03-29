Московской церкви в киевской Лавре не будет, заявил Данилов. Усик "пришел помолиться"

Московской церкви в Киево-Печерской лавре "не будет", но 29 марта, когда будет расторгнут договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом на территории заповедника, "никто никого за ноги вытягивать не собирается". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио НВ.

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По его словам, все будет происходить "согласно законодательству".

Данилов напомнил, что КПЛ – музейный комплекс, принадлежащий государству, поэтому связанные с ним вопросы будет решать государство, "а не какие-то отдельные люди, которые почему-то считают, что будут решать, каким образом порочить наши законы".

Секретарь СНБО отметил, что церкви на территории Лавры будут работать, будут проходить богослужения, но "искусственные образования, которые в свое время были созданы вне законов Украины", не будут в этом участвовать.

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По его словам, иерархи УПЦ МП заявляли, что якобы не имеют никакого отношения к Москве, но при этом "московский поп Кирилл Гундяев рассказывал, как нам здесь жить".

"Мы не можем идти у них на поводу и не понимать, что это огромная опасность для нашей страны. Мы будем решать вопрос законным способом, но их в Лавре не будет. Законы Украины будут уважать все без исключения, все законы будут выполняться", – заявил Данилов.

В Сети появились фото олимпийского чемпиона и чемпиона мира по версиям WBO/IBF/WBA Александра Усика, который является прихожанином УПЦ МП. Придя в Лавру, он сказал, что "пришел молиться, а не комментировать". Боксер с 24.02.2022 активно поддерживает Силы обороны и выделяет деньги на восстановление разрушенного войной России против Украины жилья.

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Євген Пилипенко

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