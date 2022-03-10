Москва новыми требованиями срывает переговоры по ядерному соглашению с Ираном – Reuters

Завершение переговоров по возобновлению ядерной сделки с Ираном оказалось под угрозой из-за позиции России, которая внезапно выдвинула ряд дополнительных требований, пишет Reuters.

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Сделка предусматривает снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. По мнению большинства участников переговоров, они достигли "широкого согласия" и довели переговоры до финальной стадии.

Россия, однако, выдвинула дополнительное условие, потребовав от США "письменных гарантий", что санкции Запада в связи со вторжением РФ в Украину "не повлияют на ее торговлю с Ираном", но, как заявил представитель России на переговорах Михаил Ульянов, "требования Москвы не встретили положительной реакции".

Москва также отказывается признать, что ее новые требования препятствуют заключению сделки, аргументируя свою позицию тем, что "окончательного текста соглашения еще нет".

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во вторник обвинила Россию в стремлении извлечь дополнительные выгоды для себя из вовлеченности в восстановление ядерного соглашения, и сказала, что Вашингтон не будет вступать в торговлю с Москвой по этому вопросу.

СПРАВКА. Ядерная сделка была подписана в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном. Документ предусматривает ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном. На то время президент США Трамп заявил, что она не поможет предотвратить создание Ираном ядерного оружия.

В мае 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки и возобновил работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке. В июне 2020-го объемы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимиты, установленные соглашением 2015 года.

4 января 2021-го Иран начал обогащать уран до 20%, по условиям ядерной сделки этот уровень не должен превышать 4%.

7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.

Сергей Бережной

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