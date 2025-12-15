Москва оказались под ударом дронов, прилетало и по другим регионам России: видео

Дроны атаковали Москву, Белгородскую и Ростовскую области, всего над территорией РФ якобы уничтожено 130 БпЛА

Москва (Фото: Depositphotos)

В ночь на 11 декабря Россию массированно атаковали беспилотники, в частности дроны летели на Москву, Белгородскую и Ростовскую области, заявили представители местных властей. По информации российского ресурса ASTRA, под удар попала ТЭЦ "Луч".

Мэр Москвы Сергей Собянин с вечера 14 декабря и до утра 15-го отчитывался о якобы сбитых дронах над столицей России. Всего "сбито" 15 беспилотников.

О последствиях атаки он не сообщал. Мэр столицы написал лишь "падение обломков" после "сбития".

В аэропорту Шереметьево введены ограничения в связи с действием плана "ковер". Прилет и вылет воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Об атаке на Белгород сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, по городу нанесен "ракетный удар", в результате обстрела есть "серьезные повреждения инженерной инфраструктуры", повреждено остекление в шести многоквартирных и одном частном доме.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БпЛА якобы атаковали несколько районов области. В результате загорелся автомобиль, повреждена кровля частного дома, также в ряде зданий частично повреждено остекление.

Он также отметил, что из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе области остановлена работа водозабора и насосной станции. Без водоснабжения остались жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово.

Как отмечают российские медиа, ГТ ТЭЦ "Луч" – газотурбинная теплоэлектроцентраль в городе Белгород, одна из основных энерго- и теплостанций города. Основным топливом является газ. Обеспечивает электричеством и теплом часть районов Белгорода.

В Минобороны России отчитались о якобы перехвате и уничтожении 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 25 БпЛА были якобы сбиты над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву. Восемь БпЛА "уничтожены" над территорией Белгородской области, еще восемь – над территорией Ростовской области.