Москва опинилася під ударом дронів, прилітало і по інших регіонах Росії: відео

Москва (Фото: Depositphotos)

У ніч проти 11 грудня Росію масовано атакували безпілотники, зокрема дрони летіли на Москву, Бєлгородську і Ростовську області, заявили представники місцевої влади. За інформацією російського ресурсу ASTRA, під удар потрапила ТЕЦ "Луч".

Мер Москви Сергій Собянін від вечора 14 грудня і до ранку 15-го звітував про нібито збиті дрони над столицею Росії. Загалом "збито" 15 безпілотників.

Про наслідки атаки він не повідомляв. Мер столиці написав лише про "падіння уламків" після "збиття".

В аеропорту Шереметьєво введені обмеження у зв'язку з дією плану "килим". Приліт та виліт повітряних суден здійснюється за погодженням з відповідними органами.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Про атаку на Бєлгород повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, по місту завданий "ракетний удар", внаслідок обстрілу є "серйозні пошкодження інженерної інфраструктури", пошкоджено скління в шести багатоквартирних та одному приватному будинку.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив, що БпЛА нібито атакували декілька районів області. В результаті загорівся автомобіль, пошкоджена покрівля приватного будинку, також в деяких будівлях частково пошкоджено скління.

Він також зазначив, що через пошкодження ЛЕП у Кам'янському районі області зупинено роботу водозабору та насосної станції. Без водопостачання залишились мешканці мікрорайону Заводської у Кам'янську, хутора Маслівка та станції Погорелове.

Як зазначають російські медіа, ГТ ТЕЦ "Луч" – газотурбінна теплоелектроцентраль у Бєлгороді, одна з основних енерго- та теплостанцій міста. Основним паливом є газ. Забезпечує електрикою та теплом частину райони Бєлгорода.

В Міноборони Росії відзвітували про нібито перехоплення та знищення 130 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. З них 25 БпЛА було нібито збито над територією Московського регіону, зокрема 15 БПЛА, що летіли на Москву. Вісім БпЛА "знищено" над територією Бєлгородської області, ще вісім – над територією Ростовської області.