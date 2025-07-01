МВД ответило на упреки Филатова из-за "списка" подозреваемого в убийстве Фарион

В ведомстве опровергли информацию о том, что подозреваемый в убийстве Фарион готовил покушение на мэра Днепра

Борис Филатов (Фото: Днепровский городской совет)

1 июля Министерство внутренних дел отреагировало на заявления мэра Днепра Бориса Филатова, который обвинял правоохранителей в том, что они якобы не сообщили о наличии досье на него у подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.

В ведомстве подчеркнули, что имя Филатова не фигурировало в материалах уголовного производства на момент первого брифинга по задержанию подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко в июле 2024 года.

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В МВД также отметили, что единственная зафиксированная на тот момент активность подозреваемого касалась отдельных публичных лиц, в частности упомянутого во время брифинга народного депутата Максима Бужанского, на которого была собрана информация о месте жительства и членах семьи.

О том, что Зинченко искал информацию о Филатове, стало известно уже в ходе "углубленного анализа его цифровых следов в рамках дальнейших процессуальных действий".

"В результате всесторонней обработки полученной информации следствие Национальной полиции не выявило никаких признаков подготовки к совершению преступлений в отношении указанного лица", – заявили в министерстве.

В МВД также подчеркнули, что на данный момент отсутствуют какие-либо материалы, свидетельствующие о реальной угрозе жизни или здоровью Филатова, и отметили, что Национальная полиция действует только в правовом поле и опирается на факты, полученные в рамках досудебного расследования.

Ведомство призвало "воздержаться от распространения субъективных оценок, которые могут дезинформировать общество и создавать иллюзию "двойных стандартов", которых на самом деле не существует".

29 июня Филатов обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко после того, как стало известно, что Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве Фарион, имел досье на ряд людей, среди которых был и сам мэр.

Он напомнил, что накануне в Шевченковском районном суде Львова было исследовано содержимое телефона Зинченко. В частности, выяснилось, что в его облачном хранилище были обнаружены досье на Фарион, мэра Днепра, блогера Сергея Стерненко и бизнесмена Геннадия Корбана.

По мнению Филатова, это могло свидетельствовать о том, что был составлен "определенный список граждан Украины, подлежащих физическому уничтожению".

Филатов также рассказал, что 13 марта трое неизвестных в рабочей форме компании ДТЭК и на автомобиле с поддельными государственными номерами незаконно установили камеру видеонаблюдения возле его официального офиса.

Неподалеку также находится частный дом чиновника.

Он утверждает, что уведомил об этом МВД, однако, по его словам, реакции не последовало.

1 июля мэр Днепра Борис Филатов во второй раз обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко с публичным запросом о "списке расстрела", который был обнаружен в телефоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.

Заявление мэра появилось после ответа Национальной полиции, в котором говорилось, что данные о Филатове и другом активисте подозреваемый получил из открытых источников.

Однако Филатов отметил, что Клименко почти год назад публично заявлял, что подозреваемый мог готовить новые нападения, и среди возможных целей назывался также депутат Максим Бужанский.