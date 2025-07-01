МВС відповіло на дорікання Філатова через "розстрільний список" підозрюваного у вбивстві Фаріон

У відомстві заперечили, що підозрюваний у вбивстві Фаріон готував замах на мера Дніпра

Борис Філатов (Фото: Дніпровська міська рада)

Міністерство внутрішніх справ 1 липня відреагувало на заяви міського голови Дніпра Бориса Філатова, який звинувачував правоохоронців у тому, що вони нібито не розповіли про наявність досьє на нього в підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

У відомстві наголосили, що ім’я Філатова не фігурувало в матеріалах кримінального провадження на момент першого брифінгу щодо затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка в липні 2024 року.

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У МВС також зазначили, що єдина зафіксована на той час активність підозрюваного стосувалася окремих публічних людей, зокрема згадуваного під час брифінгу народного депутата Максима Бужанського, на якого була зібрана інформація про місце проживання та членів сімʼї.

Про те, що Зінченко шукав інформацію про Філатова, стало відомо вже під час "поглибленого аналізу його цифрових слідів під час подальших процесуальних дій".

"У результаті всебічного опрацювання отриманої інформації слідство Національної поліції не виявило жодних ознак підготовки до вчинення злочинів щодо зазначеної особи", – заявили в міністерстві.

У МВС також підкреслили, що наразі відсутні будь-які матеріали, які б свідчили про реальну загрозу життю чи здоров’ю Філатова, та наголосили, що Національна поліція діє лише у правовому полі й спирається на факти, отримані в межах досудового розслідування.

Відомство закликало "утриматися від поширення суб’єктивних оцінок, які можуть дезінформувати суспільство і створювати ілюзію "подвійних стандартів", яких насправді не існує".

29 червня Філатов звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка після того, як стало відомо, що підозрюваний в убивстві Ірини В’ячеслав Зінченко мав досьє на низку людей, серед яких був і сам мер.

Він пригадав, що напередодні в Шевченківському районному суді Львова дослідили вміст телефона Зінченка. Зокрема, з’ясувалося, що в його хмарному сховищі знайшли досьє на Фаріон, міського голову Дніпра, блогера Сергія Стерненка та бізнесмена Геннадія Корбана.

На думку Філатова, це могло свідчити про те, що був складений "певний список громадян України, які підлягали фізичному знищенню".

Філатов також розповів, що 13 березня троє невідомих у робочій формі компанії ДТЕК та на автівці з підробленими державними номерами незаконно встановили камеру відеоспостереження біля його офіційного офісу.

Неподалік також розташований приватний будинок посадовця.

Він каже, що сповістив про це МВС, однак реакції нібито не отримав.

Міський голова Дніпра 1 липня Борис Філатов вдруге звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка із публічним запитом щодо "розстрільного списку", який виявили в телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Заява мера зʼявилася після відповіді Нацполіції, в якій зазначалося, що дані про Філатова й іншого активіста підозрюваний отримав із відкритих джерел.

Втім, Філатов зазначив, що майже рік тому Клименко публічно озвучив, що підозрюваний міг готувати нові напади, а серед можливих цілей називався також нардеп Максим Бужанський.