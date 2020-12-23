МВД предупредило Интерпол о попытке Кремля использовать организацию в своих целях

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МВД отреагировало на заявление России о якобы объявлении Интерполом бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива в международный розыск. В министерстве говорят, что направили в Интерпол письмо с предупреждением о попытках РФ неправомерно использовать инструменты организации.

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Сообщение в Генеральный секретариат Интерпола было направлено еще 11 декабря, сообщили в МВД. Там пояснили, что мониторят информацию о Маркиве и при необходимости действуют превентивно.

Намерение РФ объявить Маркива в международный розыск противоречит ст. 3 устава Интерпола и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения против Маркива необоснованны и политически ангажированы, отметили в МВД.

В Интерполе подтвердили получение информации и поблагодарили украинских коллег за сотрудничество, говорится в сообщении МВД.

"Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении нацгвардейца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола. Однако Интерпол – серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций", – сказал глава МВД Арсен Аваков.

"Единственное, чего добился следком РФ – Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегда!" – добавил он.

ОБНОВЛЕНО В 17:32. В МИД в комментарии LIGA.net сообщили, что считают постановление Следкома РФ по выдвижению "обвинения" Маркивым в убийстве и объявление его в международный розыск ничтожными.

Там отметили, что Следком РФ в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов. Это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований, подчеркнула в МИД.

24 мая 2014 года под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы. 3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана оправдал Маркива. На следующий день он вернулся в Украину.

11 декабря Маркива заочно арестовали в России. В МВД Украины назвали это признанием РФ в причастности к фальсификации дела нацгвардейца.

Вадим Ребрина

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