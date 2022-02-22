"Мы на своей земле, за нами правда". Резников обратился к ВСУ после решения РФ по Донбассу
Украинцев впереди ждут непростые времена, но мы защищаем свою землю и нас непременно в будущем ждет победа. Об этом в обращении к ВСУ после признания Россией "независимости" террористических организаций ДНР и ЛНР сказал глава Минобороны Алексей Резников.
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"Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда", – сказано в сообщении.
В обращении министра к военнослужащим подчеркивается, что в условиях критической ситуации Украина увидит, кто "настоящие друзья". Как отметил министр, страны Европы теперь осознают цену того, что они избегали честных ответов перед лицом агрессии России.
Резников напомнил, что в работе ВСУ изменений нет – "защищать свою страну, свой дом, своих родных".
Министр подчеркнул, что "преступник", которому противостоит Украина, хочет "держать в заложниках свободный мир, связать всех вокруг себя круговой порукой". Россия боится, добавил Резников, потому что "за преступлением обязательно придет наказание".
- 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса "в границах, ныне фактически установленных". Он также распорядился официально ввести на Донбасс российские войска.
- Страны Запада раскритиковали решение Путина и готовят санкции. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением из-за действий России.
- В МИД Украины призвали вводить против России болезненные санкции для прекращения агрессии режима Кремля.
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