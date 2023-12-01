"Мы не добились желаемых результатов. И это факт". Зеленский высказался о наступлении ВСУ
Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны не добились желаемых результатов в наступлении. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.
По его словам, Украина хотела получить более быстрые результаты в наступлении.
"С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт. Мы не получили всего необходимого оружия от союзников, а ограничения не позволяют быстро наступать", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Украине не хватает сил для более быстрых результатов, но это не значит, что страна должна сдаваться.
"Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам. За последние несколько месяцев были некоторые положительные выводы. Нам удалось добиться постепенных территориальных успехов против более вооруженного и укрепленного противника", — резюмировал глава государства.
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