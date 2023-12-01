"Мы не добились желаемых результатов. И это факт". Зеленский высказался о наступлении ВСУ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны не добились желаемых результатов в наступлении. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

По его словам, Украина хотела получить более быстрые результаты в наступлении.

"С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт. Мы не получили всего необходимого оружия от союзников, а ограничения не позволяют быстро наступать", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине не хватает сил для более быстрых результатов, но это не значит, что страна должна сдаваться.

"Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам. За последние несколько месяцев были некоторые положительные выводы. Нам удалось добиться постепенных территориальных успехов против более вооруженного и укрепленного противника", — резюмировал глава государства.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что западные партнеры не выполнили обещание по обеспечению вооружениями наступления Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала "значительное расширение" поддержки Украины вопреки надеждам Кремля на обратное.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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