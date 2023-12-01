"Ми не досягли бажаних результатів. І це факт". Зеленський висловився про наступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не досягли бажаних результатів у наступі

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не досягли бажаних результатів у наступі. Про це він повідомив в інтерв'ю агенції Associated Press.

За його словами, Україна хотіла отримати швидші результати у наступі.

"З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт. Ми не отримали всієї необхідної зброї від союзників, а обмеження не дозволяють швидко наступати", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україні не вистачає сил для швидших результатів, але це не означає, що країна має здаватися.

"Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам. За останні кілька місяців були деякі позитивні висновки. Нам вдалося досягти поступових територіальних успіхів проти більш збройного та укріпленого противника", — резюмував глава держави.

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