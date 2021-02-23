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"Мы не остановимся". Активисты митинга в поддержку Стерненко объявили о бессрочной акции

23.02.2021, 23:22
Акция в поддержку Сергея Стерненко в Киеве 23 февраля (Фото: Telegram-канал Sternenko)

Участники акции в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко анонсировали бессрочный протест с 27 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале Sternenko.

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"Власть не до конца поняла, что времена бесправия и своеволия заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко будет не на свободе", – говорится в сообщении.

Акция запланирована на субботу, 27 февраля, 12:00 возле Офиса президента.

  • Сегодня, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы присудил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.
  • Стерненко заявил, что приговор был "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, адвокаты подтверждают версию Стерненко.
  • Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита.
  • В городах Украины начались акции протеста. На митинге в Киеве произошли столкновения с полицией, задержали 17 человек.

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Наталия Медведева
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Сергей Стерненко протест
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