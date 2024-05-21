Минюст: Более 3000 осужденных написали заявления о желании служить в армии
Желание получить свободу в обмен на то, чтобы присоединиться к украинской армии, проявили более 3000 осужденных – они уже подали заявления на условно-досрочное освобождение. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.
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По ее словам, ведомство в целом рассчитывало на подобную цифру.
"Нельзя говорить, что все 20 000 человек, о которых мы указывали как потенциал, присоединятся. Потому что при предварительных опросах около 4500 изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться", – сказала Высоцкая.
В то же время она признала, что не все, кто изъявил желание служить в армии, сможет выйти по УДО. Это касается статей, за которые осуждены те или иные люди. Ранее LIGA.net публиковала перечень статей, не подпадающих под мобилизацию.
Кроме того, добавила Высоцкая, военно-врачебные комиссии будут проверять осужденных на общественно-опасные болезни – ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты. Эти заболевания являются основанием для исключения из проекта "мобилизации".
- 10 мая в Министерстве юстиции заявили, что Украина способна привлечь в Вооруженные Силы 10 000-20 000 заключенных и лиц с судимостями, однако это зависит от конкретного сценария.
- 17 мая, накануне вступления в силу закона о мобилизации, президент Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных.
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