Министр обороны Британии: Поддержка Украины в течение шести лет поможет ослабить армию РФ

Министр обороны Британии Грант Шаппс считает, что Путин не сможет полностью мобилизовать экономику России для введения войны против Украины

Грант Шаппс (Фото: EPA)

Если западные партнеры поддержат британское обещание в предоставлении Украине помощи в течение следующих шести лет, то союзники смогут ослабить армию России и использовать это в своих целях. Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс в соцсети Х.

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Комментируя разведданные британского оборонного ведомства по ситуации внутри России, Шаппс отметил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет полностью мобилизовать экономику государства для войны против Украины.

По его словам, это "просто нежизнеспособно", и Путин знает об этом.

Если все союзники выполнят обязательство Британии поддерживать Украину в течение следующих шести лет, партнеры смогут использовать эту слабость и сделать невозможным для российской экономики продолжать войну против Украины, добавил Шаппс.

11 мая в Минобороны Британии заявили о новом пакете военной помощи для Украины около $626 млн.

13 мая посол Британии сообщил, что его страна будет ежегодно выделять Украине более $3,7 млрд на военную помощь. Такой объем поддержки планируется на 10 лет.

14 мая глава оборонного ведомства Британии сказал, что союзникам дешевле сдерживать Путина здесь и сейчас, чем позволить ему победить в войне против Украины.

19 мая Шаппс заявил, что с начала мая Британия направила Украине 80 ракет для ПВО, а еще 20 должны быть поставлены до июня.

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