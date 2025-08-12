На Аляске у Путина будет "уникальная" возможность пойти на перемирие – глава МИД Чехии

Липавский считает, что диктатор "точно будет иметь возможность принять перемирие"

Ян Липавский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет иметь "уникальную" возможность согласиться на перемирие во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом чешский чиновник заявил во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, передает Суспільне.

Липавский отметил, что на встрече 15 августа диктатор РФ "точно будет иметь возможность принять перемирие".

"Он [Путин] уже убил один миллион своих людей. Он убивает людей каждый день, совершая новые атаки. Поэтому да, он имеет эту уникальную возможность", – сказал глава МИД Чехии.

Также, считает он, политическая и военная поддержка Украины партнерами, санкции против РФ, а также сила украинских защитников привели к тому, что российский диктатор "демонстрирует любую готовность к переговорам".

Кроме этого, Липавский предостерег от территориальных уступок в пользу Москвы и акцентировал, что границы государств не изменяются "грубой силой".