На Аляске у Путина будет "уникальная" возможность пойти на перемирие – глава МИД Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет иметь "уникальную" возможность согласиться на перемирие во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом чешский чиновник заявил во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, передает Суспільне.
Липавский отметил, что на встрече 15 августа диктатор РФ "точно будет иметь возможность принять перемирие".
"Он [Путин] уже убил один миллион своих людей. Он убивает людей каждый день, совершая новые атаки. Поэтому да, он имеет эту уникальную возможность", – сказал глава МИД Чехии.
Также, считает он, политическая и военная поддержка Украины партнерами, санкции против РФ, а также сила украинских защитников привели к тому, что российский диктатор "демонстрирует любую готовность к переговорам".
Кроме этого, Липавский предостерег от территориальных уступок в пользу Москвы и акцентировал, что границы государств не изменяются "грубой силой".
- 11 августа Трамп заявил, что благодаря встрече с Путиным он "точно будет знать", можно ли достичь мирного договора в российско-украинской войне.
- Президент Зеленский сообщил, что российский диктатор не готовится к прекращению огня и войны, а напротив – оккупанты перемещают войска для новых наступлений.
- 12 августа 26 государств-членов ЕС, кроме Венгрии, опубликовали совместное заявление в поддержку Украины перед встречей президента Трампа и Путина.
- Президент Зеленский заявил, что Украина и Европа должны вместе выработать такие позиции, которые не дадут Москве снова обмануть мир.
