На зустрічі з Трампом Путін матиме "унікальну" можливість піти на перемир'я, вважає глава МЗС Чехії

Ян Ліпавський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що російський диктатор Володимир Путін матиме "унікальну" можливість погодитися на перемир'я під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Про це чеський посадовець заявив під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві, передає Суспільне.

Ліпавський зазначив, що на зустрічі 15 серпня диктатор РФ "точно матиме можливість прийняти перемир'я".

"Він [Путин] уже вбив один мільйон своїх людей. Він вбиває людей щодня, здійснюючи нові атаки. Тож так, він має цю унікальну можливість", – сказав глава МЗС Чехії..

Також, вважає він, політична та військова підтримка України партнерами, санкції проти РФ, а також сила українських захисників призвели до того, що російський диктатор "демонструє будь-яку готовність до переговорів".

Окрім цього, Ліпавський застеріг від територіальних поступок на користь Москви та акцентував, що кордони держав не змінюються "грубою силою".