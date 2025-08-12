На зустрічі з Трампом Путін матиме "унікальну" можливість піти на перемир'я, вважає глава МЗС Чехії
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що російський диктатор Володимир Путін матиме "унікальну" можливість погодитися на перемир'я під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Про це чеський посадовець заявив під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві, передає Суспільне.
Ліпавський зазначив, що на зустрічі 15 серпня диктатор РФ "точно матиме можливість прийняти перемир'я".
"Він [Путин] уже вбив один мільйон своїх людей. Він вбиває людей щодня, здійснюючи нові атаки. Тож так, він має цю унікальну можливість", – сказав глава МЗС Чехії..
Також, вважає він, політична та військова підтримка України партнерами, санкції проти РФ, а також сила українських захисників призвели до того, що російський диктатор "демонструє будь-яку готовність до переговорів".
Окрім цього, Ліпавський застеріг від територіальних поступок на користь Москви та акцентував, що кордони держав не змінюються "грубою силою".
- 11 серпня Трамп заявив, що завдяки зустрічі з Путіним він "точно знатиме", чи можна досягти мирного договору в російсько-українській війні.
- Президент Зеленський повідомив, що російський диктатор не готується до припинення вогню та війни, а натомість окупанти переміщують війська для нових наступів.
- 12 серпня 26 держав-членів ЄС, крім Угорщини, опублікували спільну заяву на підтримку України перед зустріччю Трампа та Путіна.
- Президент Зеленський заявив, що Україна та Європа мають разом випрацювати такі позиції, які не дадуть Москві знову обманути світ.
Коментарі (0)