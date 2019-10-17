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На Банковой открыли религиозно-военную выставку - фото

На Банковой открыли религиозно-военную выставку - фото - Фото
Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.10.2019, 12:11

Иконы на ящиках из-под боеприпасов из зоны боевых действий экспонировались в 40 городах мира, в том числе в Вашингтоне, Берлине, Варшаве и Вене

В Офисе президента открылась выставка "Иконы на ящиках из-под патронов", где представлены как необычные образы из зоны боевых действий на востоке, так и фотолетопись деятельности 1-го добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова. Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Это проект киевских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко в поддержку мобильного госпиталя.

Смотрите фото: Зеленский на Банковой встретился с Коломойским

Карту присутствия медиков ПМДГ на линии разграничения можно открыть здесь.

"За годы войны добровольцы оказали квалифицированную медпомощь десяткам тысяч военнослужащих. Когда гражданские медики по собственной инициативе работают в зоне ООС, координируют действия с Минобороны и Генштабом, это - история о взаимодействии и ценности человеческой жизни", - заявили у президента Владимира Зеленского.

Фото: пресс-служба президента

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