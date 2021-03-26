На главу КСУ Тупицкого составлен третий админпротокол из-за конфликта интересов
Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков составил административный протокол на главу КСУ Александра Тупицкого, сообщает пресс-служба НАПК.
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Протокол был составлен 25 марта из-за того, что Тупицкий не уведомил КСУ о конфликте интересов.
9 марта заместитель руководителя управления ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, отправил в КСУ обращение. Речь в нем шла речь о совершении Тупицким существенного дисциплинарного проступка, грубом и систематическом пренебрежении обязанностями, несовместимом со статусом судьи.
Замглавы КСУ Сергей Головатый, исполняющий обязанности главы КСУ из-за отстранения Тупицкого указом президента Владимира Зеленского, созвал заседание, на котором обращение ГБР могли отправить на рассмотрение комиссии КСУ по регламенту и этике.
Несмотря на отстранение от должности, Тупицкий выдал распоряжение об отмене распоряжения Головатого, и созвал специальное пленарное заседание КСУ на другую дату, не сообщив КСУ о наличии реального конфликта интересов.
Также пресс-служба НАПК сообщает, что Тупицкий не явился сегодня, 26 марта, на заседание в Голосеевском райсуде Киева, где должны были рассматривать два протокола, составленные на него НАПК ранее. Они касаются конфликта интересов у Тупицкого во время голосования в КСУ по е-декларированию и недекларирования Тупицким земельного участка в Крыму.
- 28 декабря 2020 года Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство президенту Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно и не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде. Там также считают, что разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.
- 26 февраля 2021 года Зеленский на месяц продлил отстранение Тупицкого от должности главы КСУ.
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