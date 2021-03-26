На главу КСУ Тупицкого составлен третий админпротокол из-за конфликта интересов

Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков составил административный протокол на главу КСУ Александра Тупицкого, сообщает пресс-служба НАПК.

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Протокол был составлен 25 марта из-за того, что Тупицкий не уведомил КСУ о конфликте интересов.

9 марта заместитель руководителя управления ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, отправил в КСУ обращение. Речь в нем шла речь о совершении Тупицким существенного дисциплинарного проступка, грубом и систематическом пренебрежении обязанностями, несовместимом со статусом судьи.

Замглавы КСУ Сергей Головатый, исполняющий обязанности главы КСУ из-за отстранения Тупицкого указом президента Владимира Зеленского, созвал заседание, на котором обращение ГБР могли отправить на рассмотрение комиссии КСУ по регламенту и этике.

Несмотря на отстранение от должности, Тупицкий выдал распоряжение об отмене распоряжения Головатого, и созвал специальное пленарное заседание КСУ на другую дату, не сообщив КСУ о наличии реального конфликта интересов.

Также пресс-служба НАПК сообщает, что Тупицкий не явился сегодня, 26 марта, на заседание в Голосеевском райсуде Киева, где должны были рассматривать два протокола, составленные на него НАПК ранее. Они касаются конфликта интересов у Тупицкого во время голосования в КСУ по е-декларированию и недекларирования Тупицким земельного участка в Крыму.

Денис Юдин

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