На границе с Беларусью проходит совместная пограничная спецоперация

Спецоперация Зубр-2020 будет проходить до конца октября

В рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция Зубр-2020. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Спецоперация проходит на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств и продлится до конца октября.

"После подготовительного этапа пока проходит основной этап операции. В частности, происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на госгранице", - объяснили в Госпогранслужбе.

Обеспечивается также мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация.

Происходит регулярный обмен информацией на уровне пограничных отрядов, в том числе через общий контактный пункт Житомир-Пинск.

Вчера пограничники Беларуси сообщили Госпогранслужбе Украины о том, что проводятся мероприятия по усилению пограничного режима на общем участке границы, в том числе в рамках совместной специальной пограничной операции Зубр-2020.

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Арина Толина

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