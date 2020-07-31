На границе с Беларусью проходит совместная пограничная спецоперация
Спецоперация Зубр-2020 будет проходить до конца октября
В рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция Зубр-2020. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Спецоперация проходит на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств и продлится до конца октября.
"После подготовительного этапа пока проходит основной этап операции. В частности, происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на госгранице", - объяснили в Госпогранслужбе.
Обеспечивается также мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация.
Происходит регулярный обмен информацией на уровне пограничных отрядов, в том числе через общий контактный пункт Житомир-Пинск.
Вчера пограничники Беларуси сообщили Госпогранслужбе Украины о том, что проводятся мероприятия по усилению пограничного режима на общем участке границы, в том числе в рамках совместной специальной пограничной операции Зубр-2020.
- 9 июля 2000-го в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что диверсанты приехали, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Власти РБ связали задержанных и местных оппозиционеров. Ищут еще 200 боевиков.
- Позже в Кремле заявили, что не знают ни о ЧВК, ни причин задержания россиян.
- 30 июля в СБУ заявили, что обратятся с запросом об экстрадиции наемников, которые могли воевать на Донбассе на стороне боевиков.
Читайте также: "Мы давно предупреждали". Реакция МИД на появление наемников Вагнера в Беларуси
Комментарии